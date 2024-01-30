Зимний кубок Международной академии тенниса Шамиля Тарпищева стартовал в Красногорске

В Академии тенниса Шамиля Тарпищева 27 января стартовал Всероссийский теннисный турнир среди юниоров и юниорок возрастом до 19 лет.

Это стало возможным после работы, проведенной представителями Федерации тенниса России, министерства спорта Московской области и главы городского округа Красногорск. Во-первых, в академии обновили корты. Во-вторых, провели большую организационную работу, чтобы вывести теннис на новый уровень.

Турнир будет проходить на протяжении недели. Представители 22 российских регионов смогут продемонстрировать свои спортивные таланты.

90 участников вправе бороться за получение разряда кандидата в мастера спорта (КМС), ведь уровень турнира (первая категория) соответствует требованиям для присвоения КМС. Генеральный директор детской международной Академии тенниса Шамиль Тарпищев отметил, что это открывает для спортсменов новые перспективы.

«Сегодня здесь собраны лучшие игроки России до 19 лет — для его участия необходимо иметь второй взрослый разряд. Победители соревнований в дальнейшем будут представлять нашу страну на международной арене в личном и командном зачете. Федерация тенниса России в лице Шамиля Тарпищева обеспечивает своих воспитанников всем необходимым: бесплатным проживанием в отеле, питанием и другим», — отметил вице-президент Федерации тенниса Московской области Андрей Бабаев.

Андрей Бабаев также отметил, что все три этапа Кубка (зимний, летний и осенний) будут проходить в Красногорске. К участию приглашены спортсмены из дружественных стран.

Турнир имеет особенное значение для спортсменов и болельщиков. В Красногорске в период с 2000 по 2015 год проходил Кубок Кремля Junior TE 1-й категории.

Ранее мы сообщали, что на базе детской международной Академии тенниса Шамиля Тарпищева в Красногорске появился Дворец тенниса, который открыли в сентябре 2023 года.