Зимний сезон стартует: где покататься на лыжах в Павлово-Посадском округе

В Павлово-Посадском округе этой зимой подготовят семь лыжных трасс для массового катания. Самая протяженная — двухкилометровая — откроется на улице Белинского, 1. Там установят удобный график работы по будням и выходным, однако во время соревнований трассу будут временно закрывать.

Прокат лыж и снаряжения будет доступен на Большой Покровской, 60В. Раздевалки организуют на трех площадках: на Интернациональном переулке, 32, в поселке Большие Дворы на улице Спортивной, 2А, а также на стадионе им. Классона в Электрогорске.

Для любителей свободного катания круглосуточно будут открыты трассы на футбольном поле на улице Кржижановского и на карьерах по улице Некрасова в Электрогорске.

Вход на все трассы свободный, возрастное ограничение — 6+. Актуальные объявления о работе площадок будут публиковаться в соцсетях администрации округа.