Знаковое событие: администрация Красногорска подписала соглашение с академией СКА

Академия СКА и Красногорск будут активно взаимодействовать в части развития физкультуры и спорта, а также развивать свои проекты. Особый упор сделают на футбол, хоккей, гимнастику, баскетбол, волейбол и лыжи. При этом основные задачи – не только подготовка игроков, но и взращивание спортивного поколения в Красногорске. Им будут доступны передовые спортивные технологии, которые начнут внедрять постепенно.

Дмитрий Волков выразил благодарность Роману Ротенбергу за содействие и внимание к развитию спорта в округе.

«Пусть это начало большого пути станет основой будущих свершений на самом высоком уровне, а наши юные хоккеисты взойдут на пьедестал больших побед и обретут свой звездный час!» - заключил глава г.о. Красногорск.

В администрации отметили и заслуги команды «Академия СКА-Юниор», которая стала настоящим спортивным брендом округа даже на федеральных соревнованиях. Спортсмены внесли свою лепту в развитие области, действуя как профессионалы и мастера своего дела. Договор с ХК СКА позволит не останавливаться на достигнутом, а тянуться к новым высотам.