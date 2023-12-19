Знаменитая подмосковная пловчиха получила оригинальный приз

На церемонии вручения премии Всероссийской федерации плавания в Санкт-Петербурге Юлия стала обладательницей приза «Афродита водной глади», информирует пресс-служба Минспорта Московской области. Уроженец Полярных Зорь, чемпион мира 2021 года Павел Самусенко стал обладателем приза «Аполлон водных дорожек», одержав победу в голосовании на приз зрительских симпатий.

Юлия Ефимова, напомним, в ноябре впервые вышла на старт после двухлетнего перерыва. На чемпионате Южного Федерального округа она выиграла три дистанции. 31-летняя спортсменка является двукратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди отечественных пловцов (17).