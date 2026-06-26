Знаменитому тренеру по фигурному катанию Тамаре Москвиной исполнилось 85 лет

Заслуженному мастеру спорта, заслуженному тренеру СССР Тамаре Москвиной исполнилось 85 лет. Накануне этой даты легенда фигурного катания дала интервью журналу «Сноб», в котором рассказала, как чувствует себя перед своим 85-летием.

«Спросите любую женщину, счастлива ли она сказать, что ей скоро будет 85. Думаю, нет, поэтому говорю, что мне 15 до первой сотни. Конечно, это уход от признания того, что годы идут быстро. Но я себя чувствую полной сил и здоровой — физически, эмоционально, профессионально», — сказала Москвина.

Тренер рассказала, как она находит в себе силы для работы в таком возрасте. Ее прием заключается в том, чтобы получать удовольствие от любой деятельности, даже от простых бытовых дел, как мытье посуды.

«Люди старшего поколения думают про меня: „Ну если эта бабушка в 85 лет еще бегает, полна сил, тренирует, развлекает нас — почему я так не могу?“ Я не играю роль мотиватора, это моя жизнь», — ответила Москвина на предположение о том, что ее пример вдохновляет многих людей.

Тамара Москвина является пятикратной чемпионкой СССР. В паре со своим супругом Алексеем Мишиным она становилась призером чемпионатов мира и Европы. Среди учеников Москвиной десятки спортсменов, добивавшихся побед на самом высоком уровне. В том числе олимпийские чемпионы Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев, Оксана Казакова, Елена Бережная и Артур Сихарулидзе.