«Киркоров и Дробыш выкинули меня из телевизора»: Прохор Шаляпин готов простить обидчиков спустя 20 лет

Певец и шоумен Прохор Шаляпин вновь поднял тему старого конфликта с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым, пишет Teleprogramma.org. В интервью Елене Ханге на платформе VK Виде он заявил, что именно Киркоров и продюсер Виктор Дробыш разрушили его карьеру два десятилетия назад. По словам Шаляпина, они «выкинули его из телевизора» на пике популярности.

Все началось после того, как Шаляпин попал на «Фабрику звезд» в 22 года и быстро завоевал любовь зрителей. Однако дальше, по его версии, последовала травля.

«Мне сейчас 42, я эти 20 лет мог бы гастролировать, записывать песни, у меня был бы свой хит, но мне просто руки-ноги связали, рот заклеили и в кладовку поместили», — сказал Прохор.

По его словам, Дробыш отказался с ним работать, а Киркоров, увидев в молодом артисте соперника, начал активно вредить его карьере. Шаляпин считает, что Киркоров не должен был говорить о нем гадости, а его поведение было частью интриг в шоу-бизнесе.

Певец отметил, что те, кто входил в «клан Пугачевой», вели себя некрасиво. При этом он понимает, что многие артисты боятся потерять свое место и готовы на все ради этого.

Несмотря на обиды, Шаляпин готов помириться с Киркоровым. Он признал, что времена изменились и телевидение уже не имеет того значения, что раньше. Шаляпин видит в Киркорове старшего коллегу и понимает, как тяжело ему далось многое в жизни.

Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин накопил недвижимости на 150 млн рублей.