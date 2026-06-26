На ярмарке «Работа России» в Ногинске представили 300 вакансий для молодежи

В четверг, 25 июня, в Молодежном центре «Юность» в Ногинске состоялся второй день федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который проходит в рамках национального проекта «Кадры», рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в пресс-службе депутата Александра Толмачева.

Программа этого дня была ориентирована прежде всего на школьников, студентов, выпускников колледжей и вузов, а также молодых специалистов, которые только начинают свой профессиональный путь. Для тех, кто не смог посетить площадку лично, одновременно прошла онлайн-ярмарка трудоустройства, объединившая соискателей и работодателей со всего региона.

С приветственным словом к участникам обратился депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по молодежной политике Александр Толмачев.

«Сейчас лето, кто-то сдал ЕГЭ, а кто-то уже защитил диплом, и тема трудоустройства волнует по-настоящему. В помощь студентам и выпускникам буквально позавчера мы приняли важный законопроект о стажировках. В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин попросил Государственную думу ускорить подготовку этой инициативы к принятию, и мы исполнили его поручение. Понятие оплачиваемой стажировки теперь закрепляется в законе. Когда студент или выпускник в течение года после получения диплома приходит на стажировку, с ним заключается временный трудовой договор, а оплата труда не может быть ниже МРОТ. Максимальный срок стажировки составит шесть месяцев, стажер получит наставника, который поможет ему освоиться на предприятии, а после успешного прохождения стажировки молодой специалист сможет остаться работать без прохождения испытательного срока. Все вместе — это механизм для хорошего и надежного профессионального старта», — отметил Александр Толмачев.

На ярмарке были представлены 22 работодателя и организации Московской области, предложившие соискателям более 300 рабочих мест. За время работы мероприятие посетили свыше 950 человек.

Одной из самых востребованных площадок стал «Фестиваль профессий». Участники познакомились с современными инженерными специальностями, востребованными на предприятиях региона. Гостям представили направление по эксплуатации и наладке автоматизированных систем управления станций резервного водоснабжения, где рассказали о профессиях инженера-наладчика АСУ ТП, инженера КИПиА и электрика. На интерактивной площадке «ТЕХНОлаб: от чертежа к системе. Основы сборки трубопровода» посетители познакомились с профессией монтажника технологических трубопроводов и смогли увидеть отдельные этапы производственного процесса.

Ярмарка стала местом для развития новых партнерских проектов. По итогам мероприятия работодатели выразили готовность присоединиться к проекту Кадрового центра Подмосковья «Формула успеха», направленному на поддержку профессионального становления молодых специалистов.

Особое внимание было уделено адресной работе с посетителями. Для участников специальной военной операции проведены индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства. Все работодатели получили экспертные рекомендации по вопросам применения нормативных документов Социального фонда России и особенностям трудоустройства несовершеннолетних.

Фото: [ пресс-служба депутата Толмачева ]

К мероприятию присоединилось региональное отделение Движения Первых Московской области. Молодые люди познакомились с проектами Движения, узнали о возможностях для самореализации, участия в общественных инициативах и развития своих навыков.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Подмосковье завершится 26 июня в Подольске. Заключительная площадка объединит работодателей, образовательные организации и жителей региона, которые ищут работу, строят карьеру или выбирают будущую профессию.

Ранее депутат Говырин рассказал о новом законе для трудоустройства выпускников.