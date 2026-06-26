Белла Хадид рассказала об обострении болезни Лайма, с которой борется 13 лет

29-летняя супермодель Белла Хадид поделилась с поклонниками тяжелой новостью: у нее случилось обострение болезни Лайма, с которой она борется уже 13 лет, пишет The Voice. Девушка опубликовала в социальных сетях селфи со слезами на глазах и призналась, что чувствует себя ужасно.

По словам Беллы, она испытывает проблемы с дыханием и даже несколько раз теряла сознание. Ее состояние настолько тяжелое, что даже обычные повседневные дела даются с трудом.

«Не могу избавиться от обострения этой напасти... Спала 11 часов. Снова... Дремлю каждый день. Прошла все обследования у всех врачей, к которым обращалась. Ничего не помогает», — сказала супермодель.

Как выяснилось, за годы борьбы с основным заболеванием у Беллы обнаружили еще 12 различных недугов. Она строго соблюдает все рекомендации врачей, пьет много воды, но это почти не помогает. Модель чувствует себя полностью истощенной. Хадид призналась, что испытывает тревожность и депрессию. Эти переживания, по ее словам, всепоглощающие и невидимые для внешнего мира.

На этом фоне стоит отметить, что болезнь Лайма поразила не только Беллу, но и других членов семьи Хадид. Ее младшая сестра Джиджи не раз выражала страх и тревогу за здоровье старшей сестры.

Мама Иоланда и младший брат Анвар тоже страдают от этого хронического недуга. Несмотря на тяжесть положения, Белла пытается держаться и поддерживает других людей, которые борются с хроническими заболеваниями. Она выразила надежду на будущее и поблагодарила всех, кто остается рядом.

Ранее сообщалось, что мама сестер Хадид Иоланда согласилась выйти замуж в третий раз.