В ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа возвели два корпуса с подземным паркингом

В Ленинском округе построили два корпуса на 939 квартир общей жилой площадью почти 40 тыс. кв. м в составе ЖК «Пригород Лесное», группе «Самолет» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новые корпуса формируют закрытый двор с функциональными зонами для досуга жителей, на минус первом этаже находится общий подземный паркинг. С внешней стороны домов разместили 30 помещений для коммерческой инфраструктуры, там откроют кофейни, магазины, булочные, салоны красоты и пункты выдачи заказов.

В новостройках представлены лоты от студий до трехкомнатных квартир классического и евро-формата, на территории есть игровые площадки в эко-стиле, зоны для занятий спортом c тренажерами, столы для игры в пинг-понг, прогулочные аллеи и места для отдыха в окружении деревьев.

В составе комплекса работают три школы, шесть детских садов, поликлиника для взрослых и детей. В будущем там появятся пожарная часть, полицейский пункт и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.