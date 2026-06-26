Дочь Алены Яковлевой получила травму после падения в оркестровую яму

Инцидент произошел недавно. В своих соцсетях Мария заверила, что спокойно отнеслась к случившемуся. По ее словам, такие ситуации случаются, и главное — правильно отреагировать и начать восстановление.

«Сегодня весь день снимали программу — интервью брали у нас с мамой на тему династии. Все, как мы любим. И снимали спектакль "Лес". И я решила, что это тот самый день, когда надо упасть в оркестровую яму. И разбить коленку. В общем, такая веселая история», — рассказала девушка.

Козакова поблагодарила всех за переживания и пообещала держать подписчиков в курсе своего состояния. Поклонники оставляют теплые слова поддержки в комментариях, желая ей скорейшего выздоровления.

Мария известна зрителям по ролям в театре и кино. Она является женой победителя девятого сезона музыкального шоу «Три аккорда» на Первом канале — Ивана Замотаева. Пара счастлива в браке, и вместе они воспитывают дочь.

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