«Постановки в угол тоже нет»: в Татарстане зафиксировали рекордный рост жалоб на услуги ЖКХ

В Татарстане зафиксирован рекордный рост числа обращений граждан в жилищную инспекцию. Количество жалоб увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил руководитель ведомства Александр Тыгин. По его признанию, подобного скачка не наблюдалось за несколько десятков лет ведения статистики, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Главной причиной такого ажиотажа, по словам чиновника, стала «снежная и холодная зима». Жители республики чаще всего обращались с претензиями на завышенные платежи за отопление. Холодный сезон, как пояснил Тыгин, объективно привел к росту потребления тепловой энергии, что и отразилось на квитанциях. Однако многие граждане посчитали суммы необоснованными.

Прокомментировал ситуацию и депутат Государственной Думы РФ Марат Нуриев. В беседе с KazanFirst парламентарий отметил, что не каждое обращение в инспекцию следует рассматривать как прямую жалобу. По его словам, значительная часть жителей «просто не понимают, а хотят понять» природу роста цифр в платежных документах.

Нуриев также подчеркнул, что любое повышение цен неизбежно вызывает негативную реакцию у населения. Александр Тыгин отметил, что в случае, если сотрудники УК допустили ошибку в работе, организация несет ответственность.

«Расстрел не предусмотрен. Постановки в угол тоже нет. Безусловно, это штраф», — заключил Александр Тыгин.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прокуратура провела проверки платежной дисциплины в сфере ЖКХ.