Елене Товстик запретили выезжать за границу из-за бывшего мужа

Бизнесмен Роман Товстик уже год как расстался со своей женой Еленой, но их конфликт не утихает. Бывшие супруги продолжают судебные разбирательства, которые касаются как финансов, так и прав на детей.

Как стало известно, Елене Товстик запретили выезд за границу из-за несоблюдения судебного регламента, сообщает KP.RU. По словам адвоката Романа — Филиппа Рябченко, бизнесмен выполняет финансовые обязательства: он ежемесячно переводит Елене 500 тысяч рублей на содержание и еще 100 тысяч по другому контракту.

«Только за май общая сумма банковских перечислений Елене составила 1 миллион 236 тысяч рублей. В эту сумму не входят расходы, которые Роман напрямую оплачивает за школы, детский сад и другие перечисления на детей», — рассказал юрист.

Несмотря на это, говорит он, Елена считает, что этого недостаточно. Она требует 3 млн рублей в месяц — по миллиону на каждого из троих общих детей. Ее позиция подкрепляется обвинениями в адрес бывшего мужа: она утверждает, что он не участвует в жизни наследников и предпочитает проводить время с новой спутницей — Полиной Дибровой.

Сама Елена, говорит Рябченко, ведет себя противоречиво. По его словам, она систематически прерывает контакт с ним, вносит его в черный список в мессенджерах сразу после получения денег.

Тем временем Роман строит новую жизнь с Дибровой. Пара живет вместе на Рублевке в съемном доме. В их доме, помимо детей Романа от Елены, проживают и сыновья Полины от телеведущего Дмитрия Диброва.

Ранее сообщалось, что телеведущему Дмитрию Диброву установили титановую пластину в руке.