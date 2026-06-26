Власти объявили ЧС в Крыму и Севастополе: что происходит в Крыму после введения ЧС

Власти Крыма и Севастополя объявили режим чрезвычайной ситуации, он будет действовать до стабилизации обстановки. Об этом главы регионов синхронно сообщили в своих Telegram-каналах. Режим будет действовать «до улучшения ситуации», передают Ведомости.

В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующие указы подписали глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Причины введения режима

Решение принято на фоне перебоев в работе инфраструктуры и ограничений электроснабжения. Ранее в регионах фиксировались повреждения энергетических объектов, что приводило к отключениям электричества и временным сбоям в работе систем жизнеобеспечения.

Заявления властей

По словам Сергея Аксенова, режим ЧС позволит оперативно решать вопросы функционирования ключевых сфер, от которых зависит обеспечение населения.

Михаил Развожаев отметил, что введение режима также упорядочит экономические процедуры и позволит предпринимателям оформлять форс-мажорные обстоятельства, а жителям — рассчитывать на компенсации за поврежденное имущество при перебоях с энергоснабжением.

Контекст

Накануне в регионах уже вводились ограничения электроснабжения. Также сообщалось о сокращении числа поездов и корректировке работы детских лагерей. Часть организованных групп детей была перевезена в другие регионы.

Дальнейшие действия

Режим ЧС будет действовать до улучшения ситуации. Власти заявляют о продолжении работы по восстановлению инфраструктуры и стабилизации энергоснабжения.