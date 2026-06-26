Защитник Карпухин перешел из «Ак Барса» в «Автомобилист»

По данным журналиста «СЭ» Артура Хайруллина, 27-летний хоккеист будет получать в Екатеринбурге 70 млн руб. в год.

Карпухин является воспитанником челябинского хоккея, с 2018 по 2024 год он играл за родной «Трактор». Затем защитник провел полтора сезона в СКА и сезон в «Ак Барсе».

Год в Казани стал для Карпухина лучшим по результативности. В 88 матчах сезона (с учетом плей-офф) он набрал 26 (10+16) очков.

Ранее стало известно, что «Колорадо Эвеланш» обменяли форварда Валерия Ничушкина в «Коламбус Блю Джекетс». Однако в составе «Лавин» все равно будет российский игрок, так как клуб выменял Федора Свечкова у «Нэшвилл Предаторз».