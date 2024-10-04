Знаменитую советскую актрису срочно доставили в больницу после инсульта

90-летнюю знаменитую советскую актрису Инну Выходцеву срочно доставили в больницу в Москве после того, как у нее произошел инсульт, сообщил Mash.

Она была перевезена в медицинское учреждение прямо из Дома ветеранов сцены имени А.А. Яблочкиной.

Актриса начала свою карьеру в 1958 году с фильма «Тихий Дон» и за свою жизнь снялась более чем в 30 картинах. В числе ее известных работ можно выделить такие фильмы, как «Балтийская слава», «Лавина с гор», «Юность наших отцов», а также небольшие роли в «Москва слезам не верит» и «Служебный роман».

Выходцева также прославилась благодаря озвучиванию таких известных актрис, как Софи Лорен и Клаудия Кардинале.

Ранее сообщалось, что в Москве началась церемония прощания с Вячеславом Добрыниным.