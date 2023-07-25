Знаменитые мастера велотриала устроили шоу в Городском округе Пушкинский

Выступление чемпионов России по велотриалу Михаила Суханова и Тимура Ибрагимова стало украшением праздника «Ночь в парке» в зонах отдыха города Пушкино и Ивантеевки.

Световое велошоу спортсмены создали еще несколько лет назад, чтобы не терять квалификацию и поддерживать себя в боевом тонусе. И каждый раз их экстремальные танцы на велосипеде покоряют восторженных зрителей.

Горожане устроили шквал оваций Михаилу и Тимуру за прыжки, стойки на колесе, которые сопровождались световыми эффектами. Самым экстремальными и зрелищными были прыжки через добровольных помощников велосипедистов, согласившихся лечь на смотровую площадку.

Многие зрители тут же захотели научиться хотя бы нескольким элементам велотриала. Сами же именинники Михаил Суханов и Тимур Ибрагимов остались благодарны за теплый прием и пообещали вновь посетить округ.