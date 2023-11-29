Знаменитый фигурист высоко оценил каток в подмосковном Одинцове
Фото: [Министерство благоустройства Московской области]
Парк Малевича в Одинцовском городском округе посетил серебряный призер Олимпийских игр-2018 по фигурному катанию Александр Энберт.
Как отмечает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области, спортсмен остался доволен качеством льда и общей атмосферой. По его словам, он очень любит катание на свежем воздухе под падающий снежок и классную музыку.
Добавим, в парке работает пункт проката, в котором предлагают коньки, хоккейную амуницию или «пингвина-помощника». Можно поточить коньки, есть камеры хранения. В будние дни льготникам предоставляется 30-процентная скидка на посещение.