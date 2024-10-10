Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Испанский теннисист, экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Теннисист записал специальное видеообращение, в котором поблагодарил своих болельщиков на 12 языках.

Надаль является 22-кратным победителем турниров Большого шлема. В июне ему исполнилось 38 лет, и он сообщил, что его последним турниром станет Кубок Дэвиса. «Финал восьми» Кубка пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября, а в четвертьфинале испанская команда встретится со сборной Нидерландов.

В 2005 году Надаль перенес травму ноги, из-за которой не смог выступить в 2006 году на Открытом чемпионате Австралии. В 2022 году попал в рейтинг 100 самых влиятельных людей планеты по версии журнала Time. В 2024 году назван «Королем грунта». В 2011 году опубликовал автобиографию «Рафа — моя история».

Ранее сообщалось, что украинскую биатлонистку отстранили за нарушение антидопинговых правил.