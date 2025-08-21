Знаменитый норвежец Клебо планирует выступить еще на двух Олимпиадах

28-летний спортсмен рассчитывает выступать как минимум до 2030 года. Таким образом, Клебо планирует принять участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов, а также в чемпионатах мира в 2027 и 2029 годах.

Норвежец отметил, что немножко сложным в плане мотивации окажется 2028 год, когда не будет крупных соревнований, но в дальнейшем значимые события пойдут одно за другим.

«Так что я остаюсь!» — подытожил Клебо.

Норвежец является пятикратным олимпийским чемпионом и 15-кратным чемпионом мира, также он пять раз становился обладателем Кубка мира.

Ранее норвежские журналисты прокомментировали сборы российских лыжников в Европе, особенно заострив внимание на участии в них Александра Большунова, который был главным соперником Клебо до отстранения россиян.