«Я победил рак, потому что проверился вовремя»: Джереми Кларксон обратился к мужчинам на фоне заболевания

Легендарный британский телеведущий Джереми Кларксон объявил о ремиссии рака простаты, сообщает The Times. По его словам, он уже вернулся к работе над шестым сезоном своего шоу «Ферма Кларксона».

Накануне Кларксон публично рассказал о своем диагнозе, который ему поставили в мае 2025 во время планового медицинского осмотра.

Телеведущий признался, что болезнь стала для него неожиданностью, но он решил не сдаваться. Врачи назначили ему курс терапии с применением высокоинтенсивного фокусированного ультразвука. Лечение прошло успешно, хотя и сопровождалось осложнениями, из-за которых ведущий был госпитализирован. Однако сейчас контрольные тесты не показывают признаков рака.

В своем обращении Кларксон подчеркнул важность ранней диагностики и призвал мужчин не пренебрегать медицинскими обследованиями.

«Это не неудобно, это не унизительно. И тут вообще не о чем думать. Я проверился, и именно поэтому сижу здесь и разговариваю с вами спустя 11 месяцев», — заявил он.

Телеведущий также отметил, что продолжает регулярно сдавать анализы, чтобы быть уверенным в своем здоровье.

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