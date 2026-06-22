73 млн руб. на квартирах для сирот: стало известно, сколько лет получили экс-чиновники и их подельник из Кузбасса

В понедельник, 22 июня, Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор двум фигурантам уголовного дела — бывшему заместителю мэра по строительству и городскому развитию Рашиду Бадертдинову и его сыну Александру, занимавшему должность главного инженера ООО «Экострой ЛК». Решение суда стало известно редакции VSE42.Ru от информированного источника в судебной инстанции.

Как сообщает источник, старший из фигурантов проведет ближайшие 11 лет в колонии общего режима. Помимо лишения свободы, суд обязал его выплатить 4 млн руб. в качестве штрафа, а также лишил права трудиться на государственных и муниципальных должностях в течение двух с половиной лет. Младший Бадертдинов признан виновным в соучастии и приговорен к 10 годам заключения с денежным взысканием в 3,5 млн руб.

По информации издания, ранее суд уже назначил 12-летний срок их сообщнику — бывшему вице-губернатору Вячеславу Телегину. Втроем они организовали преступную схему с приобретением квартир для детей-сирот, в результате которой из региональной казны были похищены 73 млн руб.

Ранее сообщалось, что россиянина наказали за схему с фиктивной регистрацией мигрантов.