Промышленный рывок в Балашихе: депутаты, бизнес и власть обсудили подготовку кадров и импортозамещение

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Государственной думы депутат Александр Толмачев в ходе круглого стола, посвященного вопросам развития промышленного сектора в Московской области, заявил, что Балашиха демонстрирует ускоренные темпы промышленного развития. Своим мнением парламентарий поделился с REGIONS.

Мероприятие прошло на территории нового цеха компании «ГалВент». В дискуссии участвовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, представители областных и городских властных структур, а также руководители промышленных предприятий. Участники встречи обсудили ключевые проблемы отрасли.

Толмачев обратил внимание на то, что современные предприятия сегодня выполняют не только задачи по выпуску продукции, но и активно включены в процессы замещения импортных товаров, а также участвуют в реализации образовательных и кадровых программ. Парламентарий напомнил о действии в регионе федерального проекта «Профессионалитет», который направлен на раннее профессиональное ориентирование школьников и подготовку будущих кадров для промышленности.

Парламентарий акцентировал внимание на значимости выстраивания системы подготовки специалистов, предполагающей тесное взаимодействие школ, учреждений среднего профессионального образования и производственных предприятий. Он также напомнил, что Госдума поддержала экспериментальный порядок, согласно которому девятиклассники могут поступать в колледжи по итогам сдачи всего двух экзаменов, что существенно облегчает начало профессионального обучения.

Кроме того, Толмачев указал на принятый Госдумой закон о наставничестве. В соответствии с этим документом, работникам предприятий, которые берут на себя функции кураторов для вновь принятых сотрудников, полагается дополнительная оплата за выполнение этих обязанностей.

В рамках встречи депутат также одобрил ряд предложений, которые впоследствии будут включены в обновленную народную программу партии «Единая Россия».

«Балашиха развивает промышленность опережающими темпами. Здесь сосредоточено множество производственных центров, которые работают в интересах как Подмосковья, так и всей страны. Буквально каждый сотрудник делает свой вклад в реализацию поставленных Президентом России Владимиром Путиным задач по обеспечению технологического суверенитета. Со своей стороны депутатский корпус предоставит все необходимые инструменты, благодаря которым работают механизмы поддержки этого важнейшего процесса», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что благотворительная акция в Балашихе объединила помощь семьям участников СВО.