Температура, озноб и шторм: врачи перечислили противопоказания для купания и дали советы по безопасности

Специалисты кузбасского здравоохранения в ответ на официальный запрос редакции VSE42.Ru перечислили категории граждан, которым противопоказано купание, а также дали рекомендации по безопасному погружению в воду.

В первую очередь медики обращают внимание на состояние здоровья: заходить в воду нельзя при любом недомогании. В ведомстве пояснили, что купание запрещено при повышенной температуре, ознобе, головной боли или расстройстве пищеварения. Категорический запрет действует также во время шторма и грозы.

Специалисты предостерегают от водных процедур сразу после обильной еды и на голодный желудок. Оптимальным считается купание спустя 1,5–2 часа после легкого перекуса. Строжайший запрет распространяется и на употребление спиртного перед входом в воду.

«В жаркую погоду для предотвращения резкого перепада температур сначала следует намочить водой область груди, живота и затылка. Заходить в воду необходимо медленно. Дойдя до уровня пояса, остановиться на 20–30 секунд для привыкания к температуре воды», — сказано в ответе регионального Минздрава на запрос VSE42.Ru.

Тем, кто собирается на пляж, ведомство советует обязательно проверить дно водоема на отсутствие ям, водоворотов, острых камней и тины. Погружаться с головой можно лишь после того, как организм полностью адаптируется к теплой воде. Если температура воды ниже +18 °C, нырять категорически не рекомендуется.

Особые требования касаются детей: из-за несовершенной терморегуляции они быстро теряют тепло и относятся к группе риска. Первое в сезоне купание ребенка не должно длиться дольше 3–5 минут и обязательно проходить под постоянным контролем взрослых.

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