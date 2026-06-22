В Черустях накануне Дня памяти и скорби впервые зажгли Вечный огонь

«Большое спасибо, что решили все-таки заменить старый памятник. И внесли наконец в список всех погибших — о некоторых не было данных, но вот на новый памятник их занесли. Мы тоже принимали участие в поиске информации о погибших. Всего из нашего поселка было призвано 244 человека», — рассказала жительница поселка, председатель местного Совета ветеранов Нина Кукорева.