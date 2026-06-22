В Черустях накануне Дня памяти и скорби впервые зажгли Вечный огонь
Вечный огонь впервые зажгли в Черустях накануне Дня памяти и скорби
Фото: [подмосковное отделение "Единой России"]
В Черустях накануне Дня памяти и скорби впервые зажгли Вечный огонь. Мемориальный комплекс поселка был благоустроен к памятной дате в рамках Народной программы «Единой России».
В ходе благоустройства привели в порядок территорию мемориала, обновили элементы памятника, уложили новую тротуарную плитку, установили центральную фигуру воина-защитника. Также к мемориалу подвели газопровод, чтобы обеспечить постоянное горение.
«Большое спасибо, что решили все-таки заменить старый памятник. И внесли наконец в список всех погибших — о некоторых не было данных, но вот на новый памятник их занесли. Мы тоже принимали участие в поиске информации о погибших. Всего из нашего поселка было призвано 244 человека», — рассказала жительница поселка, председатель местного Совета ветеранов Нина Кукорева.
По инициативе «Единой России» природный газ для непрерывной работы Вечных огней с 2022 года стал бесплатным.
«Для черустинцев сегодняшний день — по-настоящему долгожданный. Мемориал всегда был святым местом, куда приходили поклониться павшим, но Вечного огня здесь никогда не было. Теперь у жителей есть свой огонь памяти — живой символ нашей благодарности дедам и прадедам. Спасибо всем, кто сделал это возможным!» — сказала замруководителя регионального исполкома партии, победитель предварительного голосования «Единой России» Екатерина Артемова.