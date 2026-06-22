Любимый футболист тайно выдаст ваши политические взгляды и уровень дохода: к какому выводу пришли ученые

Предпочтение в выборе футбольного кумира между Лионелем Месси и Криштиану Роналду может быть связано не только со спортом, но и с политическими взглядами человека. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Наньянского технологического университета в Сингапуре.

Команда под руководством доктора Сайфуддина Ахмеда опросила 10 661 человека из 26 стран. Участников спрашивали, кого из двух футболистов они больше любят, а также просили оценить собственные политические взгляды.

В среднем более либеральные респонденты чаще выбирали Месси, а более консервативные — Роналду. Особенно заметной эта связь оказалась среди молодежи, тогда как с возрастом она значительно слабела.

Ахмед предположил, что болельщиков привлекают разные публичные образы спортсменов. Месси воспринимается как более спокойный и ориентированный на команду игрок, а Роналду открыто демонстрирует амбиции, уверенность и стремление к личным достижениям.

Выбор также оказался связан с самооценкой и привычками в интернете. Люди с более высокой самооценкой чаще отдавали предпочтение Роналду. Его также активнее выбирали участники, которые получают новости из соцсетей, где футболист особенно заметен.

Роналду оказался популярнее в 11 странах, включая Португалию, Францию, Индию и Мексику, где его рейтинг был наиболее высок. Месси лидировал в восьми, среди которых Аргентина, Испания, США и Великобритания. Еще в семи странах явного фаворита не обнаружили.

Важно понимать, что исследование лишь показывает статистическую связь, но не доказывает, что любимый футболист определяет политические убеждения человека.