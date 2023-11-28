Знаменитый подмосковный силач-экстремал готовится к очередному мировому рекорду

Люберецкий спортсмен, рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк скоро устроит очередное яркое шоу.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, силач попытается удерживать в тренажере Смита на плечах штангу весом более 200 килограммов и при этом надувать медицинские грелки до разрыва. Этот трюк станет неофициальным рекордом мира. Богатырь приглашает всех желающих поддержать его 8 декабря в люберецкий спорткомплекс «Триумф».

«Для меня удержание штанги станет хорошей тренировкой на пути к попытке установить официальный рекорд. В мае 2024 года по приглашению мэрии Кисловодска в центре города-курорта буду максимально долго удерживать автомобиль «Москвич», — поделился планами Сергей Агаджанян.

Силач прославился многими уникальными достижениями — он перетягивал с места грузовики, самолет, вертолет, теплоход, электропоезд в нижегородском метро. Все рекорды Сергея Агаджаняна признаются Международной федерацией стронгмена.