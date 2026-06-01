Золото и бронза в одном сезоне: как юные хоккеисты «Лидера» вошли в историю

Сезон 2025–2026 года по хоккею вошел в историю спортивной школы «Лидер». Об этом сообщил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов в своем телеграм‑канале.

Он лично вручил награды победителям и призерам Первенства Московской области. Особую радость вызвали успехи юных хоккеистов: команда 2011 года рождения впервые завоевала золотые медали, а спортсмены 2014 года рождения, проявив стойкость и командный дух, поднялись на третью ступень пьедестала.

«Мы поздравляем ребят и надеемся, что юные спортсмены, которых мы сегодня чествуем — это будущие звезды, которые навсегда впишут свое имя в историю хоккея», — отметил глава округа.

Максим Красноцветов добавил, что достижения хоккеистов являются доказательством их умения преодолевать трудности и работать сообща. Он также пожелал спортсменам уверенности и новых побед на пути к большим достижениям.