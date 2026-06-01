Почетные граждане, награды и песни о городе: в Наро-Фоминске отметили 100-летие города

В последние выходные мая Наро‑Фоминский городской округ отметил сразу два праздника: 9‑ю годовщину образования округа и 100‑летие Города воинской славы Наро‑Фоминска. Торжества прошли во Дворце культуры «Звезда».

Мероприятие получилось одновременно официальным и душевным. Глава округа Роман Шамнэ вручил знаки и ленты почетного гражданина Наро‑Фоминского городского округа Николаю Вагину и Михаилу Янковскому — за большой вклад в развитие территории.

В программе были творческие номера и церемонии награждения: отличившихся жителей, внесших вклад в процветание города и округа, отметили наградами разных уровней.

Особенностью праздника стали музыкальные премьеры. Анатолий Шкурков, в прошлом глава Наро‑Фоминска и автор нескольких песен, представил новое произведение о городе. В финале прозвучала композиция «Наро‑Фоминск» в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. А. Александрова. Зал слушал выступление стоя — это стало ярким и запоминающимся подарком к юбилею города.