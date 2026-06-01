Благодаря вмешательству военной прокуратуры 13 участников СВО получили положенные им выплаты

Благодаря вмешательству 98 военной прокуратуры гарнизона участники специальной военной операции получили положенные им выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, во время выполнения задач на границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО 13 бойцов длительное время не получали положенные им денежные выплаты.

Военный прокурор гарнизона внес в адрес командования представление об устранении нарушений. В результате права военнослужащих были восстановлены. Бойцы получили в общей сложности 2,2 млн рублей.

