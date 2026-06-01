В Сергиевом Посаде хотят оштрафовать организаторов незаконной свалки на 1,2 млн рублей
Организаторов незаконной свалки в Сергиевом Посаде обяжут возместить ущерб
Фото: [Министерство экологии и природопользования Московской области]
Представители Министерства экологии и природопользования Московской области примут участие в судебном процессе по иску Сергиево-Посадской городской прокуратуры к организаторам незаконной свалки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
По данным ведомства, в округе выявили земельные участки, на которых проводилась отсыпка грунтов неизвестного происхождения с включением строительных отходов.
«Часть отходов расположена в береговой полосе реки Кончуры. Таким образом, нанесен ущерб и почвам, и водному объекту», — отметил глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.
Собственниками земли являются частные лица. Ущерб, причиненный в результате их действий, составил более 1,2 млн рублей. Прокуратура намерена добиться возмещения.
