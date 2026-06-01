Психолог Рожкова объяснила, как работает избирательное внимание на примере жительницы Дубны

Жительница Дубны поделилась в соцсетях историей, которая, по ее мнению, доказывает существование сверхъестественной способности материализовывать мысли. Женщина рассказала, как сначала «притянула» к себе забытую кем-то лопату, а затем попыталась настроить свой «канал связи» со Вселенной на более крупные цели. Однако клинический психолог Анна Рожкова объяснила произошедшее с научной точки зрения, не отрицая при этом определенной пользы от такой веры, передает портал REGIONS .

По словам автора поста, все началось с обычной прогулки с собакой. Обдумывая необходимость выкопать на участке дерево, она мысленно сформулировала запрос: «Нужна лопата». Уже через 20 метров на газоне женщина обнаружила оставленный кем-то садовый инструмент. Воодушевившись, на обратном пути она попробовала представить «чемодан с деньгами» — и почти сразу наткнулась на лежащую на камне потерянную банковскую карту.

«Никто не знает, как правильно отправлять во Вселенную запрос на „чемодан с деньгами“, а не на кредитки, мобильники и ключи от авто?» — с юмором поинтересовалась дубненка у подписчиков, предположив, что ее дар требует калибровки.

Клинический психолог Анна Рожкова сомневается в появлении у женщины паранормальных способностей. По ее словам, описанное явление называется эффектом избирательного внимания и связано с работой ретикулярной активирующей системы мозга.

«Наш мозг ежедневно фильтрует тысячи стимулов, оставляя в фокусе только то, что для нас сейчас важно. Когда человек концентрируется на конкретной задаче или предмете (например, лопате), его мозг начинает сканировать пространство в поисках соответствующих объектов», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что речь идет не о магии, а о нормальном когнитивном процессе. Мозг, настроенный на поиск «ценностей», с большей вероятностью заметит на земле блестящий предмет, чем мозг человека, погруженного в свои мысли. При этом, по мнению Рожковой, вера в материальность мыслей может быть полезной: она способна повышать мотивацию, уверенность в себе и внимательность к открывающимся возможностям.