Жительница Черноголовки Татьяна Шацких обнаружила на своем дачном газоне целую полянку колпака кольчатого — гриба, который в народе называют «благушкой» или «курочкой». REGIONS выяснил, откуда лесной деликатес взялся на приусадебном участке и можно ли его есть.

Приехав на выходные, женщина заметила среди декоративных посадок незнакомые грибы на высоких ножках и сначала приняла их за поганки. Она рассказала, что хотела скосить находку, но все же сфотографировала и отправила снимок в чат садового товарищества. Соседи-грибники сразу узнали благушки и заверили, что грибы невероятно вкусные, их легко чистить, а на сковороде они пахнут божественно.

Повар Олег Михайлов подтвердил, что колпак кольчатый высоко ценится в кулинарии. По его словам, в Европе этот гриб считается изысканным лакомством, а в ряде российских регионов его называют грибом-курочкой, поскольку в приготовленном виде он напоминает нежное куриное мясо. Специалисты полагают, что споры благушки попали на участок вместе с лесной землей, торфом или сосновой корой, а регулярный полив и теплая погода создали идеальные условия для роста грибницы.

Тем не менее эксперты предупреждают: собирать такие грибы можно лишь при стопроцентной уверенности в их виде, так как у колпака кольчатого есть ядовитые двойники. Кроме того, участок должен находиться в экологически чистом районе, вдали от трасс и промышленных зон.