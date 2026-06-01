«Встаем на крыло»: Минэкологии призывает жителей Московской области не подбирать слетков

Конец весны и начало лета — особенный период в жизни пернатых обитателей Подмосковья: молодые птицы начинают покидать гнезда и делать первые шаги к самостоятельной жизни. В это время на газонах, в парках, скверах и во дворах часто можно заметить оперенных, но еще неуверенно летающих птенцов. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Важно не подбирать слеток. Попытки «спасти» таких птиц, продиктованные добрыми намерениями, могут нанести им серьезный вред и даже привести к гибели.

Слетки — это не брошенные и не больные птенцы, а молодые птицы, которые по замыслу природы как раз и должны временно находиться вне гнезда. Так они учатся летать, ориентироваться в пространстве и адаптироваться к условиям дикой природы.

Родители обычно находятся неподалеку. Они наблюдают за своим потомством, защищают его и продолжают подкармливать, даже если птенец сидит на земле или прячется в кустах. Вмешательство человека нарушает этот естественный процесс обучения и выживания.

