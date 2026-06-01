Более 13 тыс. выпускников из Московской области сдали ЕГЭ по литературе, химии и истории

Начало июня ознаменовалось стартом основного периода Единого государственного экзамена. 1 июня выпускники прошли испытания по 3 предметам — истории, химии и литературе. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства образования Московской области.

В текущем учебном году за парты для сдачи ЕГЭ сядут свыше 38 тыс. подмосковных выпускников. В первый день основного периода экзаменационную процедуру прошли более 13 тыс. учащихся.

Каждый предмет предъявил свои требования к участникам. На экзамене по истории, который выбрали более 4 тыс. школьников, ребятам предстояло за 210 мин. справиться с 21 заданием. Более 3 тыс. выпускников посвятили 235 мин. работе по литературе. Экзаменационный вариант включал 11 заданий. Около 5,4 тыс. школьников испытали свои силы в химии. Им предстояло решить 34 задания за 210 мин.

В регионе развернули 158 пунктов проведения экзаменов, каждый из которых работал по единым строгим стандартам. Участники экзаменов смогут узнать свои результаты не позднее 13 июня.

