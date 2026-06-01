В России покажут фильм про кота Леопольда

Кинокомпании Welcome Media и «Киноцех» объявили о старте производства фильма «Леопольд», сообщает ТАСС. Картина будет основана на рассказах Анатолия Резникова, по мотивам которых в советское время был создан знаменитый мультфильм о добром коте и его неугомонных мышатах.

Съемки начнутся осенью 2026 года, а премьера запланирована на 2027 год. В отличие от мультипликационного оригинала, новая лента выйдет в формате игрового кино. Большинство персонажей сыграют актеры.

Отмечается, что события фильма развернутся в современности. Актерский состав пока держится в секрете — создатели обещают раскрыть его позже.

Режиссером проекта выступит Владислав Богуш. По словам продюсеров, фильм будет верен оригинальному мультфильму про кота Леопольда и расскажет об «умении находить общий язык даже в самых непростых ситуациях».

