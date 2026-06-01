В Подмосковье любителей собирать ягоды призвали соблюдать правила бережного природопользования

В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали любителей собирать ягоды в лесу к соблюдению правил бережного природопользования.

В ведомстве напомнили, что некоторые ягоды внесены в Красную книгу Подмосковья. В их числе клюква мелкоплодная, толокнянка обыкновенная, водяника черная, жимолость голубая, княженика, морошка. Их сбор запрещен.

Также запрещено собирать ягоды на продажу и для промышленной заготовки на заповедных территориях. В границах ООПТ разрешен сбор только для личных нужд. При этом в ряде заповедников полностью запрещен сбор ягод. Эти территории с особым режимом охраны.

В связи с этим перед сбором ягод жителей призвали ознакомиться со списком краснокнижных растений и изучить место сбора.

