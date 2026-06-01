Сколько можно съесть ягод в день, и какая от них польза для организма

Лето сложно представить без ароматной клубники, сладкой черешни, малины и черники. Многие стараются успеть наесться ягод впрок, считая их одним из самых полезных сезонных продуктов. Но не всегда чем больше ягод, тем лучше. О безопасной норме интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Чем полезны летние ягоды

По словам специалиста, практически все сезонные ягоды богаты витаминами, антиоксидантами, клетчаткой и органическими кислотами. Они помогают поддерживать иммунитет, работу сердечно-сосудистой системы и нормальное пищеварение.

«Ягоды — это один из самых полезных сезонных продуктов. Они содержат большое количество витамина С, полифенолов и других веществ, которые помогают организму бороться с окислительным стрессом и воспалительными процессами», — объяснила Редина.

Диетолог отметила, что у каждой ягоды свои преимущества. Например, черника содержит полезные для зрения вещества, черная смородина считается рекордсменом по содержанию витамина С, а малина богата антиоксидантами и пищевыми волокнами.

Какая ягода считается самой полезной

Однозначного лидера среди ягод, по словам эксперта, не существует. Намного важнее разнообразие.

«Я бы не стала выделять какую-то одну ягоду как самую полезную. Разные ягоды содержат разные полезные вещества, поэтому лучше включать в рацион несколько видов, а не делать ставку только на один продукт», — подчеркнула специалист.

Особое внимание диетолог советует обратить на черную смородину, чернику, малину, клубнику и облепиху. Именно они отличаются высокой концентрацией витаминов и антиоксидантов.

Фото: [ istockphoto.com/Grazi Brescia ]

Сколько ягод можно съедать в день

Многие в сезон готовы есть ягоды килограммами, однако такой подход может обернуться неприятными последствиями.

«В среднем взрослому человеку достаточно около 200-300 граммов в день. Этого количества хватает для получения необходимых витаминов», — рассказала Редина.

Она пояснила, что чрезмерное употребление ягод может спровоцировать вздутие живота, расстройство пищеварения и резкие скачки уровня сахара в крови, особенно у людей с нарушениями углеводного обмена.

Кому опасно есть ягоды

Несмотря на пользу, некоторым людям следует относиться к ягодам внимательнее. Клубника и малина относятся к достаточно аллергенным продуктам. Кроме того, осторожность нужна людям с заболеваниями желудка и кишечника в период обострения.

«Если есть гастрит, язвенная болезнь или синдром раздраженного кишечника, лучше обсудить допустимое количество ягод в рационе с врачом. Иногда даже полезные продукты могут усиливать симптомы», — предупредила специалист.

Можно ли наесться ягодами на весь год вперед

Распространенное мнение о том, что летом можно создать запас витаминов на месяцы вперед, диетолог назвала мифом.

«Организм не умеет запасать большинство витаминов впрок на целый год. Поэтому ягоды стоит рассматривать как часть здорового сезонного питания, а не как способ компенсировать будущие ошибки в рационе», — отметила эксперт.

Ранее эксперт предостерег, что употребление персиков нового урожая у некоторых людей может спровоцировать отек Квинке и затрудненное дыхание.