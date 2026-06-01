Сбежавший в Балашихе мальтипу Джесси нашелся спустя девять дней в Туле

Сбежавший из загородного клуба в Балашихе пес породы мальтипу по кличке Джесси нашелся спустя девять дней в Туле. Хозяйка собаки Ляйсан рассказала подробности этой истории, которая стала возможной благодаря неравнодушию десятков посторонних людей, передает REGIONS .

Джесси исчез 23 мая. Его случайно выпустила горничная во время уборки номера. Сотрудники отеля попытались поймать собаку, но та испугалась и убежала так далеко, что потеряла дорогу обратно. По словам Ляйсан, семья немедленно дала объявления о пропаже во все возможные паблики и волонтерские организации. Благодаря этому о поисках узнали далеко за пределами Подмосковья.

Первое сообщение о похожем псе появилось уже на следующий день — 24 мая. В одной из тульских групп написали, что рядом с железнодорожными путями видели животное, напоминающее болонку. По словам организатора группы помощи маленьким собакам в Туле Ларисы Котовой, 28 и 29 мая ту же собаку замечали в Белоусовском парке, а 31 мая очевидцы дали новое объявление — пес снова вышел к людям. Именно на него и откликнулась хозяйка.

На снимке животное выглядело грязным и напуганным, поэтому сомнения оставались, однако Ляйсан с семьей, не раздумывая, выехали в Тулу.

«И вот чудо, откликнулись хозяева, но из Балашихи. Девять дней парень выживал, скитаясь по городу, почти невидимый. Но сегодня, 31.05, ему повезло, его заметил мужчина, сразу дал объявление и остался рядом наблюдать за собакой», — рассказала Котова.

Надежда оправдалась: напуганный Джесси, который все это время не подпускал к себе чужих, сразу бросился к Ляйсан и запрыгнул ей на руки. Хозяйка признается, что ни на минуту не теряла веры в чудо и теперь хочет мотивировать всех, кто оказался в подобной ситуации: не прекращать поиски, подключать как можно больше людей, ведь отзывчивость даже одного постороннего человека способна изменить судьбу потерявшегося питомца.