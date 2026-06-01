Сбежавший в Балашихе мальтипу Джесси нашелся спустя девять дней в Туле
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Сбежавший из загородного клуба в Балашихе пес породы мальтипу по кличке Джесси нашелся спустя девять дней в Туле. Хозяйка собаки Ляйсан рассказала подробности этой истории, которая стала возможной благодаря неравнодушию десятков посторонних людей, передает REGIONS.
Джесси исчез 23 мая. Его случайно выпустила горничная во время уборки номера. Сотрудники отеля попытались поймать собаку, но та испугалась и убежала так далеко, что потеряла дорогу обратно. По словам Ляйсан, семья немедленно дала объявления о пропаже во все возможные паблики и волонтерские организации. Благодаря этому о поисках узнали далеко за пределами Подмосковья.
Первое сообщение о похожем псе появилось уже на следующий день — 24 мая. В одной из тульских групп написали, что рядом с железнодорожными путями видели животное, напоминающее болонку. По словам организатора группы помощи маленьким собакам в Туле Ларисы Котовой, 28 и 29 мая ту же собаку замечали в Белоусовском парке, а 31 мая очевидцы дали новое объявление — пес снова вышел к людям. Именно на него и откликнулась хозяйка.
На снимке животное выглядело грязным и напуганным, поэтому сомнения оставались, однако Ляйсан с семьей, не раздумывая, выехали в Тулу.
«И вот чудо, откликнулись хозяева, но из Балашихи. Девять дней парень выживал, скитаясь по городу, почти невидимый. Но сегодня, 31.05, ему повезло, его заметил мужчина, сразу дал объявление и остался рядом наблюдать за собакой», — рассказала Котова.
Надежда оправдалась: напуганный Джесси, который все это время не подпускал к себе чужих, сразу бросился к Ляйсан и запрыгнул ей на руки. Хозяйка признается, что ни на минуту не теряла веры в чудо и теперь хочет мотивировать всех, кто оказался в подобной ситуации: не прекращать поиски, подключать как можно больше людей, ведь отзывчивость даже одного постороннего человека способна изменить судьбу потерявшегося питомца.