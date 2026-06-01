Подмосковный Электрогорск охватила «рыбная лихорадка»: берега озер превратились в муравейник

Подмосковный Электрогорск превратился в центр настоящей «рыбной лихорадки»: после кратковременного похолодания на местных озерах начался небывалый клев. Берега заполнились рыболовами так плотно, что, как шутят в соцсетях, размахнуться удилищем можно, только рискуя зацепить соседа, а не рыбу, передает портал REGIONS .

Опытный рыбак Михаил Кратов объяснил феномен резкой сменой погоды. По его словам, когда температура воды падает хотя бы на пару градусов, она активнее насыщается кислородом, и у рыбы просыпается зверский аппетит. В лидерах сейчас карась — идет крупный, «золотой», берет жадно. Активизировались также лещ и плотва, а в ближайшее время может начать атаковать и хищник — щука с окунем. Эксперты советуют не мудрить с наживкой: карась отлично клюет на классического опарыша, червя или «бутерброд» из них, а для особо крупных экземпляров пригодится консервированная кукуруза или перловка с чесночным ароматизатором.