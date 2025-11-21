Золотой хет-трик из Егорьевска: юная спортсменка завоевала высшие награды на всероссийских соревнованиях

Егорьевская спортсменка Софья Кислова установила выдающийся результат на Всероссийских детско-юношеских соревнованиях по парабадминтону в Протвино, завоевав золотые медали во всех трех игровых разрядах — одиночном, парном и смешанном.

Абсолютная победа 15-летней спортсменки в классе SL-4 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) демонстрирует не только спортивный талант, но и эффективную систему подготовки, где личные амбиции спортсмена встречаются с профессиональным тренерским руководством и семейной поддержкой.

Путь Кисловой в бадминтон начался три года назад со сдачи норм ГТО, где ее потенциал разглядел будущий наставник.

«В настоящее время я тренируюсь у Даниила Руслановича Перевезенцева. Во время соревнований он в нужный момент дает правильные наставления, благодаря которым на корте я чувствую себя более уверенно и спокойно. Я считаю, что родители-тренер-команда — это звенья одной неразрывной цепи. Так и только так достигаются новые спортивные цели», — говорит Софья Кислова.

Сегодня ее тренировки в спортивной школе «Лидер» под руководством Даниила Перевезенцева выстроены так, чтобы психологическая устойчивость не уступала физической подготовке. Практический результат этого подхода — последовательный рост от победы на Первенстве России до золотого хет-трика на всероссийском уровне. Следующая цель спортсменки — успешное выступление на взрослых турнирах против более опытных соперниц.