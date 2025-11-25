Золотой удар Каширы: семь побед на турнире по кикбоксингу

23 ноября в Москве, Десеновском и Ватутинках прошел масштабный открытый турнир «Атака» Лиги единоборств, где воспитанники спортивного клуба «Кашира» в жесткой конкуренции добыли семь золотых и четыре серебряные медали. Этот результат красноречиво свидетельствует о высоком уровне подготовки единоборцев в городском округе.

Каширские кикбоксеры вернулись с престижного столичного турнира с впечатляющим результатом, завоевав 11 наград. Победы были добыты в разных стилевых направлениях кикбоксинга — от насыщенного лайт-контакта до зрелищного фулл-контакта и лоу-кика.

На высшую ступень пьедестала почета поднимались Степан Тимошенко, Нарек Петросян, Нурлан Багиров, Михаил Трунов, Макар Петров, Матвей Канунов и Далер Аминжонов.

Обладателями серебряных наград стали Александр Гаврилин, Рамазан Адуев, Павел Трушин и Руслан Багиров.

Все спортсмены являются воспитанниками опытного инструктора Михаила Морозова, чья методичная работа зала в спортклубе «Кашира» в очередной раз принесла блестящий спортивный результат.