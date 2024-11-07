Золотую медаль перевернувшегося на финише ЧМ каноиста Петрова передали России

Международная федерация каноэ (ICF) передала золотую медаль чемпионата мира по каноэ, который проходил в Самарканде, российскому спортсмену Захару Петрову. Об этом Metaratings.ru сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

Это решение стало итогом множества разбирательств, касающихся инцидента на финише. На дистанции 500 м Петров первым пересек финишную линию, но при этом его лодка перевернулась.

Первоначально в официальном протоколе зафиксировали, что Петров не завершил заезд, однако после подачи протеста россиянину было возвращено золото. Четыре другие страны оспорили это решение, оставив Петрова снова без медали.

В начале октября совет директоров ICF удовлетворил апелляцию российской стороны, и медаль была возвращена Петрову. Торжественная церемония вручения медали запланирована на ближайшее время.

Петров также принимал участие в Олимпийских играх в Париже, однако не смог завоевать там медаль. На дистанции 1000 м он стал четвертым. В парный гонке вместе с Алексеем Коровашковым показал такой же результат.

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