Звезда «Американского пирога» Шеннон Элизабет создала аккаунт на OnlyFans

Шеннон Элизабет, которую миллионы зрителей помнят по роли в культовой комедии «Американский пирог» и по фильмам из серии «Очень страшное кино», неожиданно стала моделью на OnlyFans, пишет Super.

В свои 52 года актриса решила завести аккаунт на платформе, известной прежде всего откровенным контентом. Она объявила об этом как о символе личной и профессиональной свободы, подчеркнув, что на протяжении всей своей карьеры в Голливуде не раз сталкивалась с ограничениями и давлением со стороны индустрии, которые мешали ей быть собой.

«Эта новая глава посвящена демонстрации более сексуальной стороны, которую никто не видел, сближению с моими поклонниками. Площадка дает мне все, что нужно, а главное — свободу», — заявила Шеннон.

По словам актрисы, она долго шла к этому решению и теперь намерена самостоятельно определять свой образ, сниматься в том контенте, который считает нужным, и показывать более смелую и откровенную сторону своей личности, которую раньше приходилось скрывать.

Одним из главных преимуществ OnlyFans актриса называет возможность напрямую взаимодействовать со своей аудиторией, без посредников, продюсеров и цензоров, которые раньше решали, что ей можно делать, а что нельзя.

Она подчеркивает, что этот шаг — не просто способ заработка, а новая глава в ее жизни, более честная, независимая и открытая, где она сама является хозяйкой своего тела и своего творчества.

Элизабет также отметила, что не боится осуждения или непонимания, потому что для нее важнее всего внутренняя свобода и возможность говорить с фанатами напрямую и без фильтров.

Ранее бывший муж Бритни Спирс прокомментировал ее решение лечь в рехаб.