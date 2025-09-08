Звезда «Барселоны» Ямаль потерял паспорт в Турции

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль оказался в неприятной ситуации. После матча за сборную Испании в Турции 18-летний футболист потерял свой паспорт, передает Beyaz Futbol.

Испания разгромила Турцию (6:0) в матче квалификации к чемпионату мира. Ямаль отметился двумя голевыми передачами.

После матча Ямаль никак не мог найти свой паспорт. Видео поисков, в котором около часа участвовала вся команда, попало в Сеть. Ямаль перерывал чемодан, даже возвращался в раздевалку, но паспорт так и не нашел. В итоге автобус с беспаспортным Ямалем отправился в сторону аэропорта. Пока неизвестно, как звезде «Барселоне» удастся добраться домой без документов.

Ранее сборная России по футболу в товарищеском матче разгромила команду Катара со счетом 4:1. Лучшим игроком встречи болельщики назвали полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, который забил дебютный мяч за национальную команду.