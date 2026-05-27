Звезда «Битвы экстрасенсов» решил связать себя узами брака

Победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс, который долгое время скрывал свою личную жизнь от посторонних, наконец, раскрыл карты. Во время отпуска он сделал предложение своей возлюбленной, пишет Super. Девушку зовут Полина. Романтичный момент произшел на закате, когда пара находилась у воды. Олег встал на одно колено, и Полина сказала «да».

Фотографии этого важного события появились в личном блоге девушки. Под снимками она написала: «Yes. Я люблю тебя!». Поклонники экстрасенса были растроганы и тут же засыпали пару поздравлениями.

Фото: [ соцсети ] 1/2 Фото: [ соцсети ] 2/2

Интересно, что долгое время о личной жизни Шепса почти ничего не было известно. Он умело прятал свою избранницу. Однако внимательные фанаты все же вычислили Полину по косвенным признакам — совпадениям в фоновых деталях на фотографиях, одинаковым локациям. Когда обсуждения в соцсетях стали слишком активными, девушка даже закрыла свои аккаунты.

Ранее сообщалось, что бывшая участница Comedy Woman Надежда Сысоева готовится к свадьбе.