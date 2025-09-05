Звезда драмы «Лед» с наркотиками: Аглаю Тарасову задержали в Домодедово

Российская актриса Аглая Тарасова была задержана в московском аэропорту Домодедово при попытке ввезти наркотические вещества. Об этом со ссылкой на Mash сообщает StarHit.ru.

Инцидент, по предварительной информации, произошел после ее прибытия рейсом из Израиля. По данным источника Mash, в отношении 31-летней артистки возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств за то, что она пыталась провезти вейп с гашиш-маслом внутри.

В ближайшее время следственные органы определят меру пресечения для актрисы.

Напомним, только в середине августа в Подмосковье начали снимать сериал с Тарасовой в главной роли. Съемки развернулись в Селятино, но подробности о проекте держат в секрете. После актриса улетела на отдых в Израиль, откуда уже вернулась с недопустимым «грузом».

