Звезда «Эйфории» показала младшего брата в камуфляже: Сидни Суини гордится его службой в армии США

Американская актриса, известная по сериалу «Эйфория» и триллеру «Горничная», редко говорит о семье, но на этот раз порадовала поклонников. Сидни Суини поделилась снимком младшего брата Трента, который служит в Военно-воздушных силах (ВВС) США, и трогательно поблагодарила всех военнослужащих, сообщает Super.

Суини показала поклонникам ту сторону жизни, которую обычно оставляет за кадром. 25-летний младший брат актрисы запечатлен в камуфляжной форме и шлеме. В прошлом году получил звание штаб-сержанта.

В подписи к снимку Сидни призналась, что регулярно созванивается с братом даже во время его командировок, и выразила благодарность всем, кто находится на службе.

«Горжусь тобой и всеми, кто служит», — написала актриса.

Пока Трент защищает интересы США, звезда «Эйфории» продолжает радовать поклонников яркими образами. На прошлой неделе Суини примерила комплект из собственного бренда Syrn: белый корсет, стринги и чулки в сочетании с укладкой с локонами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой.

