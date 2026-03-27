«Чудесная экскурсия и свежий воздух»: Кристина Агилера показала отдых с дочерью и женихом в Коста-Рике

Певица, которая редко балует поклонников откровенными семейными кадрами, на этот раз сделала исключение. Кристина Агилера поделилась видео из заповедника Коста-Рики, где отдыхает вместе с дочерью и возлюбленным, сообщает HELLO! Russia.

Агилера выбрала идеальный способ отвлечься от городской суеты — и, судя по свежим кадрам, нисколько об этом не жалеет. Певица опубликовала видео, на котором запечатлена вместе с 11-летней дочерью Саммер Рэйн и женихом Мэттью Ратлером во время путешествия по заповеднику Коста-Рики.

Звездная семья прогулялась среди живописных водопадов, наблюдала за яркими бабочками и наслаждалась тишиной тропического леса. Сама Агилера не скрывает восторга от поездки и благодарит организаторов экскурсии за возможность прикоснуться к дикой природе.

Напомним, отношения Кристины и Мэттью длятся уже 15 лет. Пара обручилась в 2014 году — в том же году у них родилась дочь Саммер Рэйн. Для певицы это второй ребенок: ее старшему сыну Максу от экс-супруга Джордана Братмана уже 18 лет.

