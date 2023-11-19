Звезда фильма «А зори здесь тихие» ушла из жизни в возрасте 70 лет
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На 71-м году ушла из жизни советская и киргизская актриса театра и кино Татьяна Стрельцова. Об утрате со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии Садыра Жапарова сообщило информационное агентство АКИpress.
Там рассказали, что Стрельцова скончалась еще в пятницу, 17 ноября. Причины смерти артистки не сообщаются.
«Семнадцатого ноября 2023 года на 71-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызской Республики, актриса Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова, педагог-наставник Стрельцова Татьяна Дмитриевна», — говорится в сообщении.
Татьяна Стрельцова являлась выпускницей Театральной студии при Государственном русском драматическом театре им. Крупской. С 1972 года артистка служила в русском театре драмы в киргизском Бишкеке.
Зрителям Стрельцова запомнилась в таких театральных постановках, как «Горе от ума» (Лиза), «Дни Трубиных» (Юнкер), а также киноленте «А зори здесь тихие» (Галя Четвертак).
«Каждая роль актрисы – это была сценическая находка, точно подмеченный характер или типаж, всегда находящие место в сердцах зрителей», — отметили в пресс-службе президента Киргизии.