Звезда фильма «А зори здесь тихие» ушла из жизни в возрасте 70 лет

На 71-м году ушла из жизни советская и киргизская актриса театра и кино Татьяна Стрельцова. Об утрате со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии Садыра Жапарова сообщило информационное агентство АКИpress.

Там рассказали, что Стрельцова скончалась еще в пятницу, 17 ноября. Причины смерти артистки не сообщаются.

«Семнадцатого ноября 2023 года на 71-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызской Республики, актриса Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова, педагог-наставник Стрельцова Татьяна Дмитриевна», — говорится в сообщении.

Татьяна Стрельцова являлась выпускницей Театральной студии при Государственном русском драматическом театре им. Крупской. С 1972 года артистка служила в русском театре драмы в киргизском Бишкеке.

Зрителям Стрельцова запомнилась в таких театральных постановках, как «Горе от ума» (Лиза), «Дни Трубиных» (Юнкер), а также киноленте «А зори здесь тихие» (Галя Четвертак).