«Нога болит и „тикает“»: Виктория Боня вышла на красную дорожку Канн с тростью

Телеведущая Виктория Боня все-таки добралась до Канн. Блогер, которая ранее признавалась, что может пропустить кинофестиваль из-за травмы ноги, в итоге решила не отказываться от поездки, пишет Super.ru. Правда, теперь звезда передвигается с тростью. Накануне Боня посетила одно из мероприятий вместе с подругой Хофит Голан.

Для дневного выхода телеведущая выбрала короткое полупрозрачное платье с вышивкой. Позже она сменила образ на вечерний наряд. Из-за сильной боли Боня отказалась от обуви на каблуках. Даже короткие прогулки даются ей с трудом.

«Нога болит и „тикает“», — пожаловалась телеведущая.

После прогулки по набережной она вернулась в комнату, не выдержав боли.

Напомним, Боня получила ноги во время подготовки к восхождению на гору Чогори, расположенную на границе Пакистана и Китая. Телеведущая рассказала, что неожиданно травмировалась во время пешей прогулки с тяжелым рюкзаком весом 20 кг. Этот поход был частью изнурительных тренировок.

